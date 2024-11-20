تتصدر قمة الوحدة مع الوصل مواجهات الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين، التي تنطلق يوم غد الخميس وتستمر لمدة ثلاثة أيام، وذلك عقب عودة المسابقة بعد فترة توقف دامت 19 يومًا نظرًا لمشاركات الأندية الإماراتية في دوري أبطال آسيا، وخوض "الأبيض" تصفيات كأس العالم 2026.

الوحدة والوصل أبرز مواجهات الجولة 8 لدوري أدنوك للمحترفين

وتقام مواجهة الوحدة والوصل على إستاد آل نهيان يوم الجمعة المقبل ثاني أيام الجولة، وهو اليوم الذي يشهد أيضًا مباراة قوية أخرى تجمع الشارقة مع النصر على إستاد الشارقة.

وتفصيلا في القمة الأولى التي تقام الجمعة يستضيف الوحدة ثالث الترتيب في جدول المسابقة بـ "14 نقطة"، فريق الوصل السابع "9 نقاط" على إستاد آل نهيان في أبوظبي، وكلاهما قادم من تعادل في الجولة الماضية أمام النصر والجزيرة على الترتيب.

وتعد مواجهة الجمعة هي الـ "31" بين الفريقين في دوري المحترفين؛ إذ التقيا من قبل في 30 مباراة فاز الوحدة في 12 منها، والوصل في 10، وكان التعادل حاضرًا في 8 مواجهات.

وفي القمة الثانية يحل النصر الخامس وله "13 نقطة" ضيفًا على الشارقة الثاني وله 18 نقطة، طامحًا في التقدم لمركز أعلى وتعويض خسارة نقطتين بعد التعادل في الجولة الماضية أمام الوحدة، أما الشارقة صاحب الأرض فيأمل ملاحقة الصدارة مع شباب الأهلي المتصدر بفارق الأهداف وبنفس الرصيد "18 نقطة".

وبلغت مواجهات الشارقة مع النصر في دوري المحترفين 28 مباراة فاز الشارقة في 11 منها، والنصر في 10، وكان التعادل حاضرًا في 7 مباريات.

وفي بقية المواجهات يلتقي غدًا الخميس، كل من البطائح مع خورفكان على إستاد خالد بن محمد، والعروبة مع العين على إستاد دبا.