مرموش لا يلعب مع المنتخب مثل فرانفكورت؟.. محمود فتح الله يُعلق

تحدث محمود فتح الله نجم الكرة المصرية السابق، عن الإشادة الكبيرة ببعض اللاعبين بعد أول مباراة أو الظهور الأول.

محمود فتح الله: أرفض الهجوم على أي لاعب بعد مباراته الدولية الأولى

وقال محمود فتح الله في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: أختلف مع من يعطي تقييمات سريعة للاعبين، وهناك لاعبين لا تكمل مسيرتها بسبب ذلك، وبسبب الإشادات السريعة وليس الكل مستوعب أو مؤهل لذلك، وكثير من اللاعبين المصريين لا يتحملون الهجوم السريع أو الإشادة السريعة.

وأضاف نجم الكرة المصرية السابق: هناك لاعب يكون مستواه جيد في أول مباراة، ويبدأ البعض في أن يطلع به للسما، لذلك لا نرى هؤلاء اللاعبين يستمرون، حتى لو كانوا خامات جيدة وملتزمين، ونجعل الأمور تهرب منهم.

وتابع محمود فتح الله: ضد الهجوم على لاعب في أول مباراة دولية، لأنه قد ينجح بعد ذلك، وأيضًا العكس، والكرة ليس كذلك، والبعض يفهم الأمور بشكل خاطئ.

واختتم فتح الله: لا يُمكن أن نسمع لمن يتحدث عن أن عمر مرموش لا يلعب مع المنتخب مثل فرانكفورت، ومن يقول ذلك لا يعلم شيئًا عن كرة القدم، وأصبحت لا أتابع من يتحدث بعد المباريات بسبب مثل هذه التصريحات.