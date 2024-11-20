تعليم الفيوم: تدريب 457 متدربا من مديري المدارس على "نظم الإدارة الحديثة والجودة "

بدأت اليوم الأربعاء، مديريرة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، فى تدريب مديري المدارس بكافة المراحل التعليمية ( ابتدائي – اعدادي – ثانوي عام وفني ) على برنامج نظم الادارة الحديثة والجودة في جميع الادارات التعليمية، بقاعات التدريب بالإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

وذلك في إطار تعليمات الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، ومبادرة " الفيوم تتحدث".

وإشراف الدكتورة ريحاب عريق وكيل المديرية، والأستاذ محمد فتحي، مدير عام إدارة التعليم العام بالمديرية، والأستاذة جهاد البراوي، مدير إدارة التدريب، والدكتور إبراهيم خليل، مسئول التدريب بالمديرية.

ويهدف البرنامج التدريبي إلى تنمية مهارات مديري المدارس بجميع زي المراحل التعليمية، بنظم الإدارة الحديثة والجودة والعلاقة بينهما، والإدارة بالانتاج والإدارة بالاهداف، ووضع المتدربين للخطط المستقبلية وكتابة الأهداف الذكية من خلال ورش العمل.

ويستهدف البرنامج التدريبي عدد 457 مدير مدرسة على مستوى مديرية التربية والتعليم بالفيوم، تم تقسيمهم على 11 قاعة تدريبية على مستوى المحافظة.

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