محمود فتح الله: تصريح أحمد سليمان غير موفق.. وتمثيل المنتخب شرف للجميع

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

قال محمود فتح الله نجم الكرة المصرية السابق، إن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، جانبه التوفيق في تصريحه بشأن منع لاعبي الزمالك من الانضمام للمنتخب.

محمود فتح الله: تصريح أحمد سليمان غير موفق.. وتمثيل المنتخب شرف للجميع

وقال فتح الله في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: أحمد سليمان أعتقد أنه كان في حالة ضيق، ولا بد ألا تصرح كثيرًا حين تكون كذلك، ومن وجهة نظره أنه كان لا بد أن نرى بعض اللاعبين وعلى رأسهم حسام عبد المجيد خاصة وأن المنتخب ضمن الصعود.

خالد الغندور: لجنة الاستثمار وتنمية الموارد بنادي الزمالك تساهم في حل أزمات النادي المالية

صباح الكورة.. حقيقة معاناة نجم الزمالك من إصابة مزمنة وفيراري الأهلي يرفض الرحيل عن القلعة الحمراء

وتابع محمود فتح الله: أحمد سليمان كان يرى أنه لا بد أن يتواجد عبد المجيد وأيضًا محمد عواد، وفي النهاية هي وجهات نظر فنية من حسام حسن، لكنه كمسئول كان يرى أنهم لا بد أن يلعبوا.

وأردف نجم المنتخب السابق: التصريح لم يكن موفقًا من أحمد سليمان، ولو كان بعد يومين لم يكن ليقوله، والكل يعلم وعلى رأسهم أحمد سليمان أن تمثيل منتخب مصر شرف ما بعده شرف.

تدريبات بدنية قوية للاعبي الزمالك قبل لقاء المصري

برشلونة يؤجل عودة جماهيره لكامب نو

وواصل محمود فتح الله تصريحاته: كنا في الزمالك وكنا نتمنى دائمًا أن نكون موجودين في المنتخب، وكنا دائما ننتظر أن نرى اسمنا في القائمة.

واختتم فتح الله: أي تصريح وقت نرفزة لا بد أن نفوته، وجميعنا يريد أن يعمل ويجتهد والمظلة الكبيرة هي منتخب مصر.

مواد متعلقة

الزمالك يفوز على الزهور في دوري كرة السلة

تدريبات بدنية قوية للاعبي الزمالك قبل لقاء المصري

الأكثر قراءة

عاجل - ما هو مصير سعر الفائدة؟ البنك المركزي يستعد لاتخاذ قرار مهم في اجتماعه المقبل

عاجل - موعد اجتماع البنك المركزي القادم وتوقعات بتغييرات جذرية في السياسة النقدية

ملخص مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 (فيديو هدف مصر)

تعادل الفراعنة .. ملخص مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

عاجل - اجتماع البنك المركزي: قرارات حاسمة قادمة بشأن سعر الفائدة وتأثيرها على الأسواق

ميجيل يكشف تطورات إصابة لاعب برشلونة

أرقام الثلاثي زيزو والشحات وشوبير بعد الترشح لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا

فيلم "الهوى سلطان" يحقق أكثر من 40 مليون جنيه في أسبوعين من عرضه بالسينمات