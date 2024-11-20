فيلم "الهوى سلطان" يحقق أكثر من 40 مليون جنيه في أسبوعين من عرضه بالسينمات

يواصل فيلم "الهوى سلطان" بطولة النجمين منة شلبي وأحمد داوود تحطيم الأرقام بتحقيق 2.2 مليون جنيه أمس فقط، ليرفع إجمالي إيراداته إلى أكثر من 40 مليون جنيه في أسبوعين من عرضه بالسينمات.

قصة فيلم "الهوى سلطان"

فيلم "الهوى سلطان" يتناول قصة رومانسية درامية حول شخصية "سارة"، التي تجسدها منة شلبي، والتي تعمل سارة كموظفة حكومية وتعاني من صعوبة في الارتباط بسبب تجربة عائلية مؤلمة، تتمثل في زواج والدها، الذي يلعب دوره الفنان عماد رشاد، من امرأة أخرى غير والدتها، هذه التجربة جعلتها تحمل مشاعر سلبية تجاه جميع الرجال، لكن حياتها تتغير عندما تلتقي بالمهندس "علي"، الذي يجسد دوره أحمد داود، حيث يفتح لها آفاقًا جديدة ويغير تفكيرها بشأن الزواج.

أحمد داوود ومنة شلبي من فيلم “الهوى سلطان”

أبطال فيلم "الهوى سلطان"

فيلم "الهوى سلطان" من بطولة منة شلبي، أحمد داوود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، عماد رشاد، وآخرون من النجوم، الفيلم من كتابة وإخراج هبة يسري.

منة شلبي وأحمد داوود من كواليس فيلم “الهوى سلطان”

التعاون الثاني بين منة شلبي وأحمد داوود



حيث يعتبر فيلم "الهوى سلطان" العمل السينمائي الثاني الذي يجمع أحمد داوود ومنة شلبي بعد تعاونهما في فيلم " الماء والخضرة والوجه الحسن".

كما شارك في بطولة فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن" نخبة من النجوم ومنهم: ليلى علوي، منة شلبي، باسم سمرة، أحمد داوود، محمد فراج، صابرين، محمد الشرنوبي، لمى كتكت، إنعام سالوسة، علاء زينهم، صبري عبد المنعم، والعمل من تأليف: يسري نصر الله وأحمد عبدالله وفكرة باسم سمرة، وإخراج: يسري نصر الله.