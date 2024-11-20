محمود فتح الله: تصريحات حسام حسن يجانبها التوفيق وعليه الهدوء أكثر من ذلك

الفجر الرياضي
حسام حسن
حسام حسن

تحدث محمود فتح الله نجم الكرة المصرية السابق، عن تأهل منتخب مصر بقيادة حسام حسن، إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.

محمود فتح الله: تصريحات حسام حسن يجانبها التوفيق

وقال محمود فتح الله في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: لا بد أن نفرح بنتائج المنتخب وأنها تحدث مع مدرب مصري، ولا بد أن نكون سعداء بالتأهل ولو كان منطقيا.

وأضاف نجم المنتخب السابق: لا بد أن نسعد أيضًا بظهور لاعبين مميزين مع المنتخب، وهذا هو الأمر الذي لا بد أن يكون موجود دائمًا، وهو النتائج الإيجابية، وما غير ذلك هو غير المنطقي.

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وتابع فتح الله: اللغط والجدل يأتي وقت النتائج غير الإيجابية، لكننا سعداء جميعا حاليًا، وهناك من لا يمكنه التفريق في الأوقات وماذا يُقال.

وأردف محمود فتح الله: هناك البعض يتحدث فنيا فقط، دون النظر لأمور أخرى، وأمورهم تكون فنية بحتة، ولا بد لجهاز المنتخب أن يأخذ مثل هذه الأمور بسلاسة.

واختتم فتح الله: لا أعلم على من يرد حسام حسن، لكن معظم تصريحاته يجانبه فيها التوفيق والصواب، وليس وقتها خاصة وأننا نفوز، ولا بد أن تكون أهدى من ذلك حتى لو هناك من ينتقدك، ولا بد أن تكون التصريحات أذكى من ذلك.

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