النور للمكفوفين بالفيوم تتفوق فى اللغة الفرنسية على مستوى الجمهورية

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جانب من التكريم
جانب من التكريم

شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم - توجية عام اللغة الفرنسية في المسابقة الدولية، التحدث عن المستقبل باللغة الفرنسية فى فيديو مدته دقيقة ونصف.

حيث تم إعلان نتائج المسابقة، وحصلت جمهورية مصر العربية (تعليم الفيوم) على إشادة وتقدير خاص للطالبة ميار حماده سليمان كمال - الصف الثاني الثانوي العام مدرسة النور للمكفوفين - إدارة غرب الفيوم التعليمية.

وذلك فى اطار مشروع دعم وتنمية تدريس اللغة الفرنسية بالمدارس الحكومية TRÈFLE، برعاية ودعم الوكالة الفرنسية للتنمية والتعاون المستمر والمثمر بين وزارة التربية والتعليم ووالسفارة الفرنسية بجمهورية مصر العربية.

 

جدير بالذكر، تمت الإشارة في التقرير الصادر من مشروع Trefle بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومؤسسات دولية للفرانكفوتية العالمية، حيث حصلت مدرسة النور للمكفوفين على إشادة وتقدير خاص، وذلك للمشاركة الإيجابية والمتميزة على مستوى الجمهورية.

 

وفي ذلك تم تكريم الأستاذ عمرو صوفي، موجة عام اللغة الفرنسية وموجهى اللغة الفرنسية بإدارة غرب الفيوم التعليمية، ومنسق المشروع والعضو التقنى للمشروع، والدكتورة ياسمين محمد، مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية، وفريق العمل بالتربية الخاصة، ومدرسة النور للمكفوفين.

 

وتم تسليم شهادات التقدير والتكريم خلال فعاليات حفل توزيع جوائز المسابقة، ضمن فعاليات المشروع بمناسبة اليوم العالمى لمعلمي اللغة الفرنسية، بالمعهد الثقافى الفرنسي بالقاهرة بالمنيرة.

 

وفي ذلك تقدم الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بالتهنئة القلبية الخالصة لمدرسة النور للمكفوفين، والأستاذة منار عبدالوهاب معلم اللغة الفرنسية بالمدرسة، والأستاذة لبني عبدالعزيز فضل، موجه اللغة الفرنسية بإدارة غرب الفيوم، والأستاذ على محمود حسن موجة أول اللغة الفرنسية بإدارة غرب الفيوم، والأستاذ شعبان رمضان، مدير مدرسة النور للمكفوفين، والأستاذ عمرو عبدالحميد، موجة عام اللغة الفرنسية بالمديرية، والدكتورة ياسمين محمد، مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل، والمشاركة الإيجابية الفعالة في مسابقة اللغة الفرنسية على مستوى الجمهورية.

 

 

 

 

 

 

 

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الفيوم تعليم الفيوم مدرسة النور للمكفوفين اللغة الفرنسية مسابقة الدولية الجمهورية

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