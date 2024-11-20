جامعة أسيوط الأهلية تُعلن عن الكشوف النهائية لمرشحى الانتخابات الطلابية للعام الجامعى الجديد

أعلنت جامعة أسيوط الأهلية اليوم الأربعاء الكشوف النهائية لانتخابات الاتحادات الطلابية، حيث بلغ عدد الطلاب المرشحين 82 طالبًا وطالبة، بعد أن تم الانتهاء من أعمال فحص الطعون التى تلقتها اللجنة العليا المشرفة على انتخابات طلاب جامعة أسيوط الأهلية، للعام الجامعى 2024/ 2025.

وأشار الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط والمكلف بتسيير أعمال جامعة أسيوط الأهلية إلى أنه وفقًا للجدول الزمنى المعلن من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من المقرر أن يبدأ غدًا الخميس 21/ 11 السماح للمرشحين ببدء فترة الدعاية الانتخابية، مع ضرورة الالتزام بضوابط الدعاية المنظمة للعملية الانتخابية داخل الجامعات المصرية، والتي تنص على منع استخدام الشعارات الطائفية، أو الفئوية، أو الحزبية في أعمال الدعاية.

وأكد الدكتور المنشاوى؛ على حرص إدارة الجامعة على اتخاذ كافة الإجراءات التى تضمن مناخ من الشفافية، والحيادية في أول تجربة ديمقراطية يخوضها الطلاب، وتمثل تدريب واقعى على المشاركة السياسية، والتفاعل الإيجابي؛ سواء بالترشح، أو الانتخاب، مما يرسخ لدى الطلاب قيم؛ الثقة بالنفس، وحرية التعبير، ويؤكد على قيمة الصوت الانتخابي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور نوبى محمد حسن نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشئون الأكاديمية؛ أنه تم إعلان الكشوف النهائية للمرشحين لعضوية لجان الاتحادات الطلابية، والتى تضم 82 طالبًا، وطالبة من سبعة كليات بالجامعة، تتنوع تخصصاتها ما بين؛ طبية، وهندسية، وإنسانية، وتنطلق عملية التصويت يوم الأحد 24/ 11، خلال الجولة الأولى من انتخابات الكليات، ويتم الفرز وإعلان النتائج في اليوم ذاته، ويعقبه يوم الإثنين 25/ 11؛ جولة الإعادة في حالة تساوي الأصوات، ومن المقرر أن يشهد يوم الثلاثاء 26 /11؛ انتخابات أمناء اللجان، ومساعديهم على مستوى كليات الجامعة الأهلية، يليه يوم الأربعاء 27/ 11؛ انتخابات رئيس الاتحاد، ونائبه بالكليات، على أن تُختتم الانتخابات؛ يوم الخميس 28/ 11؛ بانتخابات أمناء اللجان العليا لاتحاد طلاب الجامعة، ومساعديهم، وكذلك انتخابات رئيس اتحاد طلاب الجامعة، ونائبه.

والجدير بالذكر، أنه تم تشكيل لجنة عليا للإشراف، ومتابعة انتخابات طلاب جامعة أسيوط الأهلية، برئاسة الدكتور نوبي محمد حسن نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشئون الأكاديمية، وعضوية كل من الدكتورة شيرين عبد الغفار الأستاذ المساعد بكلية الألسن واللغات، وعبد الرحمن محمد حسين المحامي بالشئون القانونية، وميسرة أحمد ثابت مسئول رعاية الشباب، ويوسف محمد كامل الطالب بالفرقة الثالثة بكلية طب الأسنان، وأروى عادل هاشم الطالبة بالفرقة الثانية بكلية الألسن واللغات