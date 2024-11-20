سكرتير بني سويف يبحث حلول مشكلات تشغيل العبارات النهرية بالواسطى والفشن

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بحث تشغيل العبارات
بحث تشغيل العبارات النهرية بالواسطى والفشن ببني سويف

عقد اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد ببني سويف، اجتماعًا لمناقشة المشكلات التي تعوق التشغيل الأمثل العبارات النهرية التي تخدم حركة النقل بمركزي الواسطى والفشن، تنفيذًا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.

حضر الاجتماع حماده راضي، علي حماد، رئيسا مركزي الواسطى والفشن، د.علاء سعيد مدير الوحدة الاقتصادية، إلى جانب أعضاء من المكتب الفني والتفتيش المالي والإداري، والشئون المالية والإدارية، والتعاقدات الحكومية بديوان عام المحافظة، كما حضر الاجتماع مسئولو الملاحة النهرية، والشئون القانونية بالوحدات المحلية المعنية. 

وخلال الاجتماع ناقش السكرتير العام المساعد التحديات التي تواجه استخدام العبارات النهرية بكلا المركزين، بما في ذلك الجوانب الفنية والإدارية المرتبطة بالعمل اليومي لهذه العبارات،  ودراسة إمكانية إعادة هيكلة منظومة تشغيلها بما يواكب احتياجات المواطنين، خاصة مع قرب الانتهاء من مشروعي محور الفشن وكوبري الواسطى.

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