تحت شعار "أنت سفير محافظتك".. تعليم الفيوم تعقد ندوات الوعي السياحي بالمدارس بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة بالمحافظة

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جانب من الندوة
جانب من الندوة

نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، بالتعاون هيئة تنشيط السياحة بالمحافظة، ندوات توعية سياحية عن محافظة الفيوم.

وذلك تحت رعاية وتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وإشراف ومتابعة الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، والدكتورة ريحاب عريق وكيل المديرية.

حيث تم تنظيم الندوات من أجل تعريف العاملين بقطاع التعليم بالفيوم، وكذلك طلاب المدارس بالمعالم السياحية بمحافظة الفيوم، ورفع الوعي السياحي وتثقيف الطلاب وإثراء معلوماتهم التاريخية والثقافية وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن، وتنشيط السياحة الداخلية، والتعريف بسلوكيات التعامل مع السائحين.

حيث تم تنظيم عدد من الندوات، ومنها الندوة الأولى بديوان عام المديرية، بحضور عبدالنبي مصطفى كمال موجه عام التربية الاجتماعية بالمديرية، والدكتورة أسماء محمد قرني بهيئة تنشيط السياحة بالمحافظة، والدكتور أحمد سالم مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية، الندوة الثانية بمدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية، بإدارة إبشواي التعليمية، الندوة الثالثة بمدرسة الشهيد مصطفى محمد أيوب بمجمع أبوكساه بإدارة إبشواي، بحضور  الأستاذة كريستينا سمير صبحي والأستاذة هالة أحمد أمين  من فريق هيئة تنشيط السياحة بالفيوم، والأستاذ بليغ حمدي مسئول العلاقات العامة والإعلام بإدارة أبشواي التعليمية.

 

وفي ذلك تقدم الدكتور قبيصي برسالة شكر وتقدير لفريق العمل بهيئة تنشيط السياحة بالمحافظة، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل، والتعاون المثمر والبناء مع التربية والتعليم بالفيوم.

 

 

 

 

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