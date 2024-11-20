موقف إصابات الأهلي قبل مواجهة الاتحاد السكندري في الدوري

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

عانى فريق الأهلي في الفترة الأخيرة من غيابات مؤثرة بسبب الإصابات، خاصة قبل فترة التوقف الدولي لمعسكر منتخب مصر. ولم يتضح بعد موقف بعض اللاعبين من المشاركة في مباراة الاتحاد السكندري يوم الجمعة المقبل.

تأثرت صفوف الفريق بعدد من الإصابات، حيث تعافى ياسر إبراهيم من شد في العضلة الخلفية وشارك في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي، ليصبح جاهزًا للمشاركة في المباراة المقبلة.

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كما عاد إمام عاشور للتدريبات الجماعية منذ يوم الجمعة بعد إصابته في مباراة زد، وأصبح جاهزًا بنسبة 100% للمشاركة في اللقاء.

حسين الشحات، الذي اشتكى من إجهاد في مباراة زد، عاد أيضًا للتدريبات بشكل طبيعي بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين، وأصبح مستعدًا للعب في مباراة الاتحاد.

أما بالنسبة لرامي ربيعة، فقد بدأ في العودة تدريجيًا للتدريبات، لكن موقفه من المشاركة في المباراة لم يتم حسمه بعد، ومن المنتظر أن يتحدد مصيره يوم الخميس.

من جهة أخرى، يخضع وسام أبو علي لفحص طبي خلال مران الفريق لتحديد موقفه من التواجد في قائمة مباراة الاتحاد.

 

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