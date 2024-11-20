إصابة 3 أشخاص في تصادم توك توتك بعمود إنارة ببنى سويف

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اسعاف بني سويف
اسعاف بني سويف

أصيب 3 أشخاص بإصابات مختلفة، اليوم الأربعاء، إثر تصادم توكوتك بعمود إنارة على طريق المجزر إتجاه قرية باروط ببنى سويف، وتم استدعاء سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.

 

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بنى سويف إخطارا يفيد بوقوع حادث إصابة 3 أشخاص بإصابات مختلفة، إثر تصادم توكوتك بعمود إنارة على طريق المجزر إتجاه قرية باروط ببنى سويف.

 

وتم التوجية بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم لهم.

 

وعلى الفور انتقلت 3 من سيارات الإسعاف ببنى سويف، إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصى، لتلقى العلاج اللازم لهم.

 

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى، سميرة تهامى،  27 سنة، وبها كدمات وسحجات بالجسم، واميرة سعد، 32 سنة، وبها سحجات بالوجة، مقيمتان بقرية باروط، وأما المصاب الثالث تم  نقله بوسيلة أخرى.

 

وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة لهم، وإجراء الفحوصات الطبية للوقوف على مدى اصابتهم، ودرجة الإصابة التي لحقت بهم في الحادث، وجار تحرير محضر بالواقعة.

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