سيراميكا ينتظر نتيجة أشعة بيكهام لتحديد موقفه من مباراة حرس الحدود

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يترقب مسئولو نادي سيراميكا نتيجة أشعة الرنين التي خضع لها أحمد رمضان بيكهام، بعدما تعرض لإصابة في ظهره خلال مباراة منتخب مصر أمام بوتسوانا في ختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

سيراميكا يترقب موقف بيكهام

الإصابة التي لحقت ببيكهام أجبرته على مغادرة المباراة في وقت مبكر، ليحل محلَّه حسام عبد المجيد.

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إصابة أحمد رمضان بيكهام في مباراة مصر وبوتسوانا وتبديله بحسام عبد المجيد

وأجرى اللاعب أشعة رنين على ظهره لتحديد مدى خطورة الإصابة والفترة الزمنية اللازمة للشفاء، وكذلك لمعرفه موقفه من المشاركة في لقاء حرس الحدود المقرر يوم الأحد المقبل.

من جهة أخرى، تمكن فريق سيراميكا من الفوز على الإسماعيلي في الجولة الثانية من الدوري بهدف نظيف، بعد خسارته في الجولة الأولى أمام الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدفين.

 

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