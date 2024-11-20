الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا لملاقاة الاتحاد السكندري

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

عاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للتدريبات صباح اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة الاتحاد السكندري التي ستجمع الفريقين مساء الجمعة في إطار منافسات الدوري الممتاز.

الأهلي يواصل الاستعداد لملاقاة الاتحاد

شهد المران عودة اللاعبين الدوليين الذين شاركوا مع منتخب مصر في المباريات الدولية الأخيرة، حيث اكتفى بعضهم بإجراء جلسات استشفاء في صالة الجيم.

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موقف إصابات الأهلي قبل مواجهة الاتحاد السكندري في الدوري

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رسميا… نقل مباراة الأهلي والاتحاد على استاد السلام بدلا من استاد القاهرة الدولي

كما حرص المدير الفني مارسيل كولر على عقد اجتماع مع الطاقم المعاون لمناقشة الترتيبات الخاصة بالفترة المقبلة.

وكان الأهلي قد خاض مباراة ودية ضد «تيم اف سي» خلال فترة التوقف الدولي، انتهت بفوزه بثلاثة أهداف نظيفة.

 

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