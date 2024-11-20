مرافعة النيابة في رشوة وزارة الري: من غشنا ليس منّا

حوادث
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، لمرافعة النيابة العامة في قضية "رشوة وزارة الري".

وبدأ ممثل النيابة المرافعة بتلاوة آية من القرآن الكريم تُحذر من خطورة الفساد على المُجتمعات، وأضاف مُمثل النيابة بالإشارة للحديث النبوي الكريم:"من غشنا ليس منّا".

وقالت المرافعة إن الفساد تسلل لينهش جسد الوطن الطاهر، وكان كالخنجر في أحشائها، والسم في مائها وهوائها، فانتشر الداء وخرب البناء.

وأضاف ممثل النيابة:" إن الفساد ليس جريمة بين أوراق وأحبار، ولا ذنب يُغسل بعبارات اعتذار، بل سيف على رقبة الوطن".

وشددت النيابة على أن الفساد هو عدو متريص بأرض الخير.

وقالت المرافعة إن مصر بنت حضارة بعزم أيديها وأسست العمارة، لتتسائل مُستنكرةً:"كيف يا ترى الفساد يجرها للانهيار؟.. ويسلب منها نعمة الاستقرار".

وأضافت:"المتهمون لم يبيعوا ضمائرهم وحسب، بل خانوا العهد، وكانوا سم مسموم يُوجه لقلب الوطن".


وتابعت النيابة:"الفساد يُضعف الأمل، وينشر الوهن، ويمتد كالأخبطوط ليُضعف قوام الوطن المتين".

وأضاف ممثل النيابة:"رأينا أشباه رجال نُزعت قلوبهم الشرف"، لتضيف:"هل نترك الوطن فريسة؟ هل يُعقل أن يظل النزيف جاريًا؟".

وتابع ممثل النيابة:"قضيتنا تخص النيل شريان الحياة، ومنبع الخير وسر البقاء، مسرح قضيتنا حينما تسارعت الأفكار وتصادمت المصالح".

وتابع:"لقد حولوا عرق الكادحين لكنوزٍ في جيوب الفاسدين".

النيابة العامة النيل شريان الحياة رشوة وزارة الرى رشوة قضية رشوة مرافعة النيابة العامة محكمة جنايات القاهرة مرافعة النيابة ممثل النيابة

مواد متعلقة

تأجيل جلسة محاكمة المتهمين في قضية "رشوة وزارة التموين"
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل - ما هو مصير سعر الفائدة؟ البنك المركزي يستعد لاتخاذ قرار مهم في اجتماعه المقبل

عاجل - موعد اجتماع البنك المركزي القادم وتوقعات بتغييرات جذرية في السياسة النقدية

ملخص مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 (فيديو هدف مصر)

تعادل الفراعنة .. ملخص مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

عاجل - اجتماع البنك المركزي: قرارات حاسمة قادمة بشأن سعر الفائدة وتأثيرها على الأسواق

ميجيل يكشف تطورات إصابة لاعب برشلونة

أرقام الثلاثي زيزو والشحات وشوبير بعد الترشح لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا

فيلم "الهوى سلطان" يحقق أكثر من 40 مليون جنيه في أسبوعين من عرضه بالسينمات