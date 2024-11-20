بيعاقبها على ملابسها.. التحقيق مع أب ونجله بإشعال النار في جسد ابنته بالبدرشين

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع أب ونجله بإشعال النار في جسد ابنته عقابًا لها بسبب ملابسها الضيقة في البدرشين

يشعلان النار بها

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد نقل سيدة إلى المستشفى مصابة بحروق وجروح، نتيجة تعرضها لاعتداء بالبدرشين.



توصلت تحريات رجال المباحث أن والد المجني عليها وشقيقها وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات أسرية.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، والاستماع لأقوال شهود عيان، كما تم الاستماع لأقوال المجني عليها، وحُرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.