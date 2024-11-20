الزمالك يدرس تجديد عقد حسام عبد المجيد قبل إعارته للاحتراف الخارجي

تسعى إدارة نادي الزمالك إلى اتخاذ قرار نهائي بشأن مصير حسام عبد المجيد، مدافع الفريق، بعد أن تلقى عروضًا خارجية في الفترة الأخيرة، خاصة بعد أدائه المتميز الذي جذب الأنظار إليه.

الزمالك يدرس تجديد عقد حسام عبد المجيد

تدرس الإدارة تجديد عقد اللاعب ثم السماح له بالخروج على سبيل الإعارة، بنفس الطريقة التي تم اتباعها مع مصطفى محمد، الذي تمت إعارته إلى فرنسا قبل أن يتم بيعه بشكل نهائي.

هذا الخيار يحقق رغبة اللاعب في الاحتراف، مع الاستفادة للنادي أيضًا.

على الرغم من تلقي وكيل اللاعب لعدة عروض من أندية خارجية، إلا أن حسام عبد المجيد لم يحسم موقفه بعد، حيث يركز على تحسين مستواه مع الزمالك ومنتخب مصر للحصول على عروض من أندية أكبر تلبي طموحاته.

من المتوقع أن يعقد اللاعب جلسة مع مسئولي الزمالك، رغم أن تعديل عقده ليس من أولويات اللاعب ووكيله في الوقت الحالي.