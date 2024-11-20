نقيب المهندسين يفتتح جناح النقابة بساحة الابتكار في معرض القاهرة للاتصالات

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جانب من فاعليات الافتتاح
جانب من فاعليات الافتتاح

افتتح المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، جناح مبادرة دعم المبتكرين التي أطلقتها النقابة، بمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Cairo ICT 2024، الذي يُعقد بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة، لعرض ابتكارات ومشروعات المهندسين، بقاعة 5 في ساحة الابتكار بالمعرض.

وخلال الافتتاح أكد المهندس طارق النبراوي، أن إطلاق مبادرة دعم المبتكرين تأتي في إطار إيمان النقابة بالدور الفعال لشباب الخريجين في تحقيق التنمية، وضرورة الاهتمام بهم وتذليل الصعوبات التي تواجههم وإتاحة الفرصة لهم بالمشاركة في بناء الوطن وخدمة المجتمع، مؤكدًا على اهتمام النقابة بتشجيع الشباب على تطوير أفكارهم وإبداعاتهم، لتحويلها إلى مشروعات ناجحة على أرض الواقع تساهم في خدمة المجتمع.

واستمع نقيب المهندسين لشرح عدد من الفِرَق المشاركة لمشروعاتهم، بينها مشروع عبارة عن روبوت لخدمة العملاء والإجابة عن استفساراتهم في الأماكن العامة، ومشروع آخر عبارة عن أداة تشخيص أمراض الأسنان، وتدمج الذكاء الاصطناعي وتقنيات معالجة الصور لتسريع عملية المعالجة، ويهدف إلى استخدام نموذج YOLO  لتحليل شامل لحالة الأسنان في صورة الأشعة.  

من جانبها قدَّمت الفِرَق المشاركة، الشكر لنقابة المهندسين لإتاحة الفرصة لهم لعرض مشروعاتهم وأفكارهم على سوق العمل، مؤكدين أن الشباب المصري قادر على غزو سوق العمل في مجال الذكاء الاصطناعي.

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