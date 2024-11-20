وزير العدل يوافق على ترقية 5878 موظفا

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وزير العدل
وزير العدل

أعلن المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، عن موافقته على حركة ترقيات واسعة شملت 5878 موظفًا من العاملين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية ومحاكم الأسرة. تأتي هذه الترقيات ضمن 24 قرارًا وزاريًا صدرت بهدف تحسين أوضاع الموظفين وتحفيزهم على تطوير الأداء في مختلف القطاعات التابعة للوزارة.

توزعت الترقيات على عدة قطاعات، حيث تم ترقية 3000 موظف في القسم المدني، و1837 موظفًا بأقلام المحضرين، و101 موظف في قسم الخدمات المعاونة، إضافة إلى ترقية 317 موظفًا من الأخصائيين القانونيين والنفسيين والاجتماعيين في المحاكم الاقتصادية، كما شملت الحركة 623 عاملًا من العاملين بالمحاكم.

أكد المستشار عدنان فنجري على أهمية الانتهاء من إجراءات فحص ملفات الموظفين المستحقين للترقية بسرعة، وإتمام الإجراءات اللازمة لكل من تنطبق عليهم الشروط وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية والتعليمات الصادرة بشأنه. وأوضح أن الوزارة ملتزمة بترقية جميع المستحقين تباعًا في مختلف القطاعات التابعة لها، بما يساهم في رفع كفاءة العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

تعد هذه الخطوة من الإجراءات المهمة التي تهدف إلى تعزيز روح العمل لدى الموظفين وتحقيق تطلعاتهم المهنية، بما ينعكس إيجابًا على منظومة العمل القضائي والإداري في مصر.

 

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