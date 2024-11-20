أداء متباين بمؤشرات البورصة في ختام التعاملات

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم الأربعاء على أداء متباين، نتيجة ضغوط بيعية من المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية والمستثمرين الأفراد العرب، مقابل عمليات شراء من المؤسسات المحلية والمستثمرين الأفراد الأجانب.

وتراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في البورصة بنحو 3 مليارات جنيه، ليصل إلى مستوى 2.238 تريليون جنيه، في ظل إجمالي تعاملات بلغت نحو 44 مليار جنيه، تضمنت نشاطًا في سوق السندات وصفقات نقل الملكية، بينما بلغت قيمة التعاملات في سوق الأسهم نحو 2.9 مليار جنيه.





على مستوى المؤشرات، انخفض المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 0.33% ليغلق عند 30،587.99 نقطة، في حين سجل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.02% ليصل إلى 8،283.85 نقطة. أما مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقًا فقد تراجع بنسبة 0.09% ليغلق عند 11،459.08 نقطة.