نقيب المهندسين: توطين الأجيال الجديدة من المدن الذكية في مصر ضروروة

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طارق النبراوي نقيب
طارق النبراوي نقيب المهندسين

أكد المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين على ضرورة  توطين الأجيال الجديدة من المدن الذكية. 

وقال: "النقابة ستقوم بدورها في هذا الشأن في إطار اهتمامها بمهنة الهندسة وسعيها الدائم لتقديم كل ما هو حديث لأبنائها المهندسين وفي ذات الوقت خدمة المجتمع وصالح الوطن".

جاءت  تلك الكلمات خلال مؤتمر "مستقبل تكنولوجيا المدن الذكية"، الذي نظمته نقابة المهندسين بمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات  Cairo ICT2024، والذي يأتي في إطار جهود النقابة لتوطين التكنولوجيا في مصر.


وأعلن "النبراوي" عن تشكيل لجنة من كبار الخبراء لاستكمال ما تم بالمؤتمر من جلسات ومناقشات حول مستقبل المدن الذكية،   مؤكدًا أن اللجنة ستكون معبرة عن الجميع وستضم جميع التخصصات الهندسية وستتواصل مع  كافة الجهات لتقديم كل ما يمكن في مجال المدن الذكية"، مضيفًا: "أن النقابة هي الاستشاري الأول للدولة في مجال تخصصها، وهي الجهة الوحيدة القادرة على جمع كافة الأطراف داخل بيتهم نقابة المهندسين".


 وقدّم المهندس طارق النبراوي- الشكر للإعلامي الكبير أسامة كمال- رئيس شركة تريد فيرز إنترناشيونال على ما بذله من جهد، في تنظيم  المعرض والمؤتمر، كما قدّم الشكر للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالنقابة، على حسن التنظيم والترتيب الجيد للمؤتمر.


كما وجَّه نقيب المهندسين، الشكر لكافة المشاركين في جلسات المؤتمر، لما قدّموه من آراء وأفكار بنَّاءة في مجال المدن الذكية، والخروج بنتائج جيدة للمؤتمر.

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