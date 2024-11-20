النيابة عن رشوة وزارة الري: مؤامرة انتهت بوجوه تلطخت بالعار وأرواح مُثقلة بالذنوب

حوادث
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

استكمل ممثل النيابة العامة مُرافعتها القوية في قضية "رشوة وزارة الري"، وذلك في جلسة الاستماع للمُرافعة التي تعقدها محكمة جنايات القاهرة المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس.

وقالت المرافعة إن وقائع الدعوى التي وصفتها النيابة بـ "المؤامرة" انتهت بوجوه تلطخت بالعار، وأرواح مُثقلة بالذنوب".


وتابعت المرافعة:"القضية أضحت نموذجًا صارخًا حينما تتحول الثقة العامة في بعض المسئولين لفرص من أجل السرقة والخيانة".

وأشارت النيابة العامة لدور هيئة الرقابة الإدارية التي كشفت أدق التفاصيل حول وقائع الدعوى، وقامت برصد اتصالات المُـتهمين، وكشفت ما جرى بينهم من لقاءات واتفاقات بشأن الرشاوى.

وقالت النيابة إن الأذونات التي نفذتها الرقابة الإدارية كانت بمثابة السيف الذي يطعن في قلب الفساد.

وذكرت المرافعة أن الرقابة الإدارية سجلت بالصوت والصورة كل صفقة مشبوهة، وكل مُكالمة مدفوعة.


وتابعت:"عايشنا قيام المُتهم الأول بأخذ حصته، وكيف طلب المُتهم الثاني وحدة سكنية، وكيف رتع آخر في الرشاوى، وكيف تقاسم آخرين ما طلبوه من عطايا، وكيف قدم آخر وشركائه الرشوة بكرةً وعشية:.

وأضافت النيابة العامة في مُرافعتها:"سردنا فِعال المُتهمين وخصالهم الدنية، قصصنا ما كان منهم".

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