جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية تنظم حملة للتبرع بالدم

نظمت جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية اليوم الاربعاء تحت رعاية الدكتور جمال تاج عبدالجابر رئيس الجامعة، والدكتور علي محمد يوسف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب؛ حملة تبرع بالدم؛ وذلك بالتعاون مع المركز الإقليمي لخدمات نقل الدم بأسيوط؛ لصالح مرضى الأورام والغسيل الكلوي والحوادث والأطفال المبتسرين.

وقال الدكتور جمال تاج أن حملة التبرع بالدم تأتي إنطلاقًا من المسئولية المجتمعية للجامعة؛ مما يعزز نشر ثقافة العطاء بين أفراد المجتمع حيث يعد الأمر واجب إنساني؛ فضلًا عن تحفيز الطلاب لمشاركة الإيجابية لتعزيز دورهم الفعال، مع نشر الوعي بينهم بأهمية التعاون الاجتماعي بين أفراد المجتمع بصفته وسيلة مهمة تساهم في تحقيق أهداف التقدم والتنمية.

ووجه رئيس الجامعة الشكر للقائمين على تلك الحملة، وللفريق الطبي بها، مؤكدًا على تقديم خدمات مجانية ودعم الطبي للطلاب الذين لم يستوفوا معايير التبرع من نسبة الهيموجلوبين في الدم، ومعدل ضغط الدم، ومعدل النبض.

وأوضح الدكتور علي يوسف أن إدارة الجامعة تحرص دائمًا على تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تعزز قيم العطاء والتكافل؛ ننشر ثقافة العمل التطوعي لدى الطلاب، وهذا ما شهدته الحملة من إقبال الطلاب وحرصهم على التبرع بالدم؛ مشيرًا إلى أهمية هذه الحملات في تعزيز روح المسؤولية المجتمعية لدى الطلاب، ودورها الفاعل في إنقاذ الأرواح وتلبية احتياجات المستشفيات من الدم.

ومن جانبه أشار على محمد منسق الحملة بالمركز الإقليمي لنقل الدم بأسيوط؛ أنه تم إجراء فحص طبي شامل على الطلاب قبل عملية التبرع، شمل قياس نسبة الهيموجلوبين وضغط الدم؛ كما تناولت الحملة عدة جوانب صحية وتوعوية، أبرزها فوائد التبرع بالدم، والآثار الإيجابية التي تعود على المتبرع من تحسين الصحة العامة وتنشيط الدورة الدموية. كما تم التأكيد على الفوائد الكبيرة التي يحققها التبرع بالدم على مستوى الدولة.