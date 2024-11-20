كشف الصحفي خافي ميغيل عن تطورات إصابة اللاعب الاسباني لامين يامال، بعدما تعرض لاصابة خلال مباراة النجم الأحمر الصربي في دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز البرسا بنتيجه 5-2.

ميجيل يكشف تطورات إصابة لاعب برشلونة

وأكد خافي أنه من الصعب مشاركة لامين بمباراة سيلتا فيغو في الدوري الإسباني، المقرر لها يوم السبت المقبل رغم التفاؤل الذي أخبر به الأطباء باحتمالية عودته، ولكن حاليًا اللاعب ليس جاهزا.

وأضاف أن اللاعب يرغب بشدة اللحاق بلقاء بريست في دوري الأبطال ولاس بالماس في الدوري الاسباني.

