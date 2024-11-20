أرقام الثلاثي زيزو والشحات وشوبير بعد الترشح لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تم الإعلان عن تواجد الثلاثي أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك، وحسين الشحات، ومصطفى شوبير لاعبي الأهلي ضمن القائمة النهائية المرشحة لجائزة أفضل لاعب في قارة إفريقيا، التي أعلن عنها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وبحسب الحساب الرسمي للاتحاد عبر منصة "إكس"، ضمت القائمة المختصرة خمسة لاعبين مرشحين لنيل اللقب، وهم: "أحمد مصطفى زيزو (الزمالك)، حسين الشحات (الأهلي)، مصطفى شوبير (الأهلي)، إيسوفو دايو (نهضة بركان)، رونالدو ويليامز (صن داونز)".

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وفيما يلي نظرة على ما قدمه الثلاثي في الموسمين الماضي والحالي حتى الآن:

أحمد مصطفى زيزو – الموسم الماضي:

المباريات: 30

الأهداف: 13

التمريرات الحاسمة: 9

الدقائق: 2477


وفي الموسم الحالي، لعب زيزو 6 مباريات وسجل هدفًا وصنع آخر في 541 دقيقة.

حسين الشحات – الموسم الماضي:

المباريات: 47

الأهداف: 11

التمريرات الحاسمة: 10

الدقائق: 3069


هذا الموسم، شارك الشحات في 7 مباريات وسجل هدفين في 515 دقيقة.

مصطفى شوبير – الموسم الماضي:

المباريات: 25

الأهداف المستقبلة: 16

المباريات التي حافظ فيها على شباكه نظيفة: 15

الدقائق: 2244


وفي الموسم الحالي، لعب شوبير مباراة واحدة مع منتخب مصر ضد بوتسوانا، استقبل خلالها هدفًا ونجح في التصدي لعدة هجمات.

 

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