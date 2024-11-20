وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم يجتمع بالأئمة والعاملين بأبشواي

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جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الفيوم، اجتماعًا بالأئمة والعاملين بإدارة أوقاف أبشواي، اليوم الأربعاء، بمسجد الصايم، بحضورالشيخ أحمد صابر مدير الإدارة، وذلك في إطار سعي وزارة الأوقاف للتواصل المستمر مع الأئمة والعاملين بالإدارات الفرعية.

 وفي كلمته رحب فضيلة الدكتور محمود الشيمي، بالحضور جميعًا داعيًا الله (عز وجل) أن يتقبل منهم صالح الأعمال، مشيدًا بما تم إنجازه من جهد مشرف خلال هذه الأيام، مؤكدًا أن هذه الجهود مستمرة ولا ينبغي أن تقف عند شهر أو حدث بعينه وإنما هي مسيرة عمل متواصلة.

وأكد فضيلته أنه يمنع منعًا باتًا الدعوة إلى جمع أي تبرعات تحت أي مسمى على المنبر أو استخدامه لأي غرض أو تنبيه أو خلافه بالخروج على موضوع خطبة الجمعة المحدد، ومن يخالف ذلك يمنع من صعود المنبر مع المساءلة القانونية أو التأديبية حسب الأحوال،مع التأكيد على عدم وضع أي صناديق لجمع المال بالمسجد أو ملحقاته أو محيطه مع اتخاذ الإجراءات اللازمة قانونيًّا تجاه كل من يخالف ذلك، وعلى جميع السادة المفتشين أخذ هذا الأمر بمنتهى الجدية والحسم.

ووجه أيضا خلال الاجتماع بالتوسع في الأنشطة الدعوية، مؤكدًا على ضرورة الاستعانة بالقراء والأئمة المتميزين، مع ضرورة التغطية الجغرافية الكاملة لأنشطة وفعاليات الأوقاف على مستوى الإدارة، وبخاصة البرنامج التثقيفي للطفل.

 

كما أكد، أن الحفاظ على نظافة المساجد أو الإسهام في نظافتها، وحرص العاملين به على نظافتها الدائمة وبذل أقصى ما في وسعهم لذلك، هو من باب تعظيم شعائر الله، «وَمَن يُعَظِمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ».

 

 

 

 

 

 

أوقاف الفيوم تعقد البرنامج التثقيفي للطفل بمسجد محمود أغا بدسيا بإدارة مركز جنوب ضمن مبادرة “بداية جديدة”

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