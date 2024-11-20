عاجل | آخر تطورات أسعار الريال السعودي في مصر.. قرار مصيري من البنك المركزي

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024، شهد استقرارًا في البنوك المصرية.

قرار هام من البنك المركزي المصري

وجدير بالذكر أن الشارع الاقتصادي المصري غدًا الخميس 21 نوفمبر 2024، انعقاد الاجتماع السابع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، حيث يتجه الأنظار إلى القرار المتوقع بشأن أسعار الفائدة، خاصة في ظل انخفاض طفيف بمعدلات التضخم خلال الشهر الماضي.

توجهات البنك المركزي بشأن الفائدة

منذ الاجتماع الاستثنائي في مارس 2024، والذي شهد رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، استمرت اللجنة في تثبيت معدلات الفائدة على الإيداع عند 27.25% والإقراض عند 28.25%، مع بقاء سعر العملية الرئيسية عند 27.75%. هذا التثبيت استمر خلال الاجتماعات الأربعة الأخيرة، ما أثار التساؤلات حول الخطوة المقبلة.

وجاءت أبرز أسعار الريال السعودي في مصر كما يلي:



سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

13.18 جنيه للشراء

و13.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري وبنك مصر

13.14 جنيه للشراء

و13.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية:

13.16 جنيه للشراء

و13.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في التجاري الدولي (CIB)

13.17 جنيه للشراء

و13.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

13.18 جنيه للشراء

و13.21 جنيه للبيع.

أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري:



سعر الريال السعودي في السوق السوداء

• الشراء: 13.19 جنيه.

• البيع: 13.46 جنيه.

تحويل الريال السعودي

• 1 ريال سعودي = 13 جنيه مصري.

• 10 ريالات سعودية = 132 جنيهًا مصريًا.

• 1000 ريال سعودي = 13،190 جنيهًا مصريًا.

• 10،000 ريال سعودي = 131،900 جنيه مصري.

سعر الدولار في مصر



• السوق الموازية: 50.50 جنيه بنسبة تغير 0.20% (+0.1).

• البنك: 48.64 جنيه دون أي تغيير.

• اليورو:

• السوق الموازية: 53.25 جنيه بتراجع 0.22% (-0.12).

• البنك: 53.91 جنيه دون تغيير.

• الذهب: سجل غرام الذهب 3،491.17 جنيه دون أي تغيير.