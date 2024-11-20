عاجل | آخر تطورات أسعار الريال السعودي في مصر.. قرار مصيري من البنك المركزي

الاقتصاد
بوابة الفجر

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024، شهد استقرارًا في البنوك المصرية. 

txt

هل يرتفع سعر الدولار في مصر إلى 70 جنيهًا بنهاية 2024؟

txt

استقرار سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 20 نوفمبر 2024

 

قرار هام من البنك المركزي المصري 

 

وجدير بالذكر أن  الشارع الاقتصادي المصري غدًا الخميس 21 نوفمبر 2024، انعقاد الاجتماع السابع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، حيث يتجه الأنظار إلى القرار المتوقع بشأن أسعار الفائدة، خاصة في ظل انخفاض طفيف بمعدلات التضخم خلال الشهر الماضي.

توجهات البنك المركزي بشأن الفائدة

 

منذ الاجتماع الاستثنائي في مارس 2024، والذي شهد رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، استمرت اللجنة في تثبيت معدلات الفائدة على الإيداع عند 27.25% والإقراض عند 28.25%، مع بقاء سعر العملية الرئيسية عند 27.75%. هذا التثبيت استمر خلال الاجتماعات الأربعة الأخيرة، ما أثار التساؤلات حول الخطوة المقبلة.

 

وجاءت أبرز أسعار الريال السعودي في مصر كما يلي:
 

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

 

13.18 جنيه للشراء 

و13.21 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري وبنك مصر

 

 13.14 جنيه للشراء 

و13.20 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

13.16 جنيه للشراء 

و13.21 جنيه للبيع.

 

 سعر الريال السعودي في  التجاري الدولي (CIB)

 

 13.17 جنيه للشراء 

و13.21 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في  مصرف أبوظبي الإسلامي

 

 13.18 جنيه للشراء

 و13.21 جنيه للبيع.

 

أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري:

 


سعر الريال السعودي في السوق السوداء 

 

• الشراء: 13.19 جنيه.

• البيع: 13.46 جنيه.

 

تحويل الريال السعودي

 

• 1 ريال سعودي = 13 جنيه مصري.

• 10 ريالات سعودية = 132 جنيهًا مصريًا.

• 1000 ريال سعودي = 13،190 جنيهًا مصريًا.

• 10،000 ريال سعودي = 131،900 جنيه مصري. 

 

سعر الدولار في مصر


• السوق الموازية: 50.50 جنيه بنسبة تغير 0.20% (+0.1).

• البنك: 48.64 جنيه دون أي تغيير.

اليورو:

• السوق الموازية: 53.25 جنيه بتراجع 0.22% (-0.12).

• البنك: 53.91 جنيه دون تغيير.

الذهب: سجل غرام الذهب 3،491.17 جنيه دون أي تغيير.

اجتماعات اخر تطورات اسعار الريال استقرار سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم استقرار سعر الريال السعودي اسعار الريال السعودي اسعار الريال السعودى في مصر استقرار سعر الريال الاجتماع الاستثنائى الاجتماعات البنك المركزي الاقتصادى المصرى البنك المركزي المصر التجاري الدولي البنك المركزي المصري البنك المركزي ال الريال السعودي في البنك المركزي الريال السعودي في التجارى الدولي الريال السعودي مقابل الجنيه المصري الريال السعودي الريال السعودى في مصر الريال السعود سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى سعر الريال السعودى مقابل الجنيه سعر الريال السعودي فى البنك المركزى المصرى سعر الريال السعودى فى البنك المركزى سعر الريال السعودي في

مواد متعلقة

الجمارك: عدم عرض الساعات أيا كان مادة صنعها على مصلحة دمغ المصوغات والموازين

وزير التموين يفتتح سوق اليوم الواحد بمدينة نصر لبيع السلع بأسعار مخفضة

عاجل | وزير التموين: القمح في مصر يكفي لمدة 4.5 شهر.. المخزون آمن

عاجل | أسعار السلع التموينية شهر أكتوبر.. السكر والزيت

عاجل |التموين: استمرار ضخ بيض المائدة التركي بسعر 150 جنيه للطبق الواحد

مصر تبحث مع شركة نمساوية إقامة مصنع للأخشاب

عاجل | وزير التموين يجتمع مع شعبة المخابز للإطمئنان على جودة رغيف الخبز

وزير التموين يبحث تطوير المنظومة والتحول الرقمي مع أحد شركات القطاع الخاص

الأكثر قراءة

ملخص مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 (فيديو هدف مصر)

عاجل- الحكومة تسعى لتحويل 250 ألف سيارة تعمل بالبنزين للعمل بالغاز الطبيعى

تعادل الفراعنة .. ملخص مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

عاجل - ما هو مصير سعر الفائدة؟ البنك المركزي يستعد لاتخاذ قرار مهم في اجتماعه المقبل

عاجل - موعد اجتماع البنك المركزي القادم وتوقعات بتغييرات جذرية في السياسة النقدية

مانشستر سيتي يتوصل لاتفاق مبدئي مع جوارديولا لتجديد عقده

لاعب منتخب مصر الشباب يجري أشعة بعد إصابته في مواجهة ليبيا

«الإدارة السبب».. عصام الحضري يكشف كواليس رحيله عن الزمالك