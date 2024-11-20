الأهلي يحدد موقف وسام أبو علي من مباراة الاتحاد السكندري

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أجرى مسئولو النادي الأهلي اتصالات مع وسام أبو علي مهاجم الفريق لمعرفة تفاصيل إصابته التي تعرض لها أثناء معسكر منتخب فلسطين الأخير، بهدف تحديد موعد عودته ودرجة الإصابة.

الأهلي يحدد موقف وسام أبو علي من مباراة الاتحاد السكندري


ويحرص الجهاز الفني على عدم المخاطرة بإشراك اللاعب في مباراة الاتحاد السكندري يوم الجمعة المقبل في الجولة الثالثة من الدوري إذا كانت الإصابة قوية.

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تفاصيل إصابة وسام أبو علي مع منتخب فلسطين

وكان أبو علي قد اشتكى من إصابة في وجه القدم، مما أدى إلى غيابه عن مباراة منتخب فلسطين أمام كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء، ولم يتم الإعلان عن تفاصيل الإصابة أو مدة غيابه.

وقد طلب الجهاز الطبي للأهلي الحصول على التقارير الطبية الخاصة بحالة اللاعب لتحديد حجم الإصابة ومدة العلاج التي يحتاجها بعد العودة والانضمام لتدريبات الفريق. وإذا استمرت شكواه، سيغيب عن مواجهة الاتحاد السكندري.

 

 

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