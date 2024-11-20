محافظ الدقهلية: رفع 2200 طن مخلفات بلدية وناتج تطهير وتجمعات قمامة بحي شرق وأجا وبلقاس

محافظات
جانب من أعمال رفع
جانب من أعمال رفع تجمعات المخلفات بالدقهلية


تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الأربعاء أعمال رفع ما يزيد عن 2200 طن من المخلفات البلدية ونواتج التطهير وتجمعات القمامة ومخلفات الهدم بحي شرق المنصورة ومركزي بلقاس وأجا بمشاركة 19 معدة من خمسة مراكز على مدار يومين.

وأوضح "مرزوق "أنه تم اليوم رفع نحو 1000 طن من رشاح جديلة وترعة المنصورية بحي شرق المنصورة،و740 طن من قريتي المعصرة والستاموني بمركز بلقاس،و460 طن من قريتي نوسا البحر وكفر ابو عوض مركز أجا، وذلك في إطار العمل المستمر لرفع كافة التراكمات بمراكز ومدن المحافظة.

وأكد محافظ الدقهلية أن أعمال النظافة اليومية في كافة المراكز والمدن ورفع التراكمات تأتي في إطار خطة شاملة لتحسين البيئة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة فيما يتعلق بقطاعي البيئة والنظافة.

ومن جهته أوضح  محمد حمص مدير عام الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة أن أعمال رفع تجمعات القمامة ومخلفات البناء تجري بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن لتكثيف جهود النظافة وفقا لتعليمات محافظ الدقهلية.

يذكر أن الحملة تتم بمشاركة وحدة التدخل السريع بمتابعة المهندس خالد جلال مدير إدارة المركبات والصيانة بالديوان العام، وتحت إشراف الأستاذ سامح سعد رئيس جهاز النظافة بالمحافظة.

محافظ الدقهلية: رفع 2200 طن مخلفات بلدية وناتج تطهير وتجمعات قمامة بحي شرق

d165ebed-eb36-4a4e-8acc-e7c2a12cfaea
d165ebed-eb36-4a4e-8acc-e7c2a12cfaea
33dac5ab-75c9-465a-b2da-01fc007023ae
33dac5ab-75c9-465a-b2da-01fc007023ae
014790a9-fc16-455b-882f-5a55b3c046fe
014790a9-fc16-455b-882f-5a55b3c046fe
8c91d795-1fd7-4d96-8bde-a7170ec88d4d
8c91d795-1fd7-4d96-8bde-a7170ec88d4d
dcab7d17-fe22-46fa-94de-d56eacb1ba6b
dcab7d17-fe22-46fa-94de-d56eacb1ba6b
45566f2d-974d-4030-b929-f44d38a256c5
45566f2d-974d-4030-b929-f44d38a256c5
5214a5a4-55dc-42bb-81b1-4f63bcb4e42c
5214a5a4-55dc-42bb-81b1-4f63bcb4e42c
3fcb7a98-aa08-4c9f-be6f-9636fa6376fb
3fcb7a98-aa08-4c9f-be6f-9636fa6376fb
ad90672f-9a4a-432e-8071-2ba84a482397
ad90672f-9a4a-432e-8071-2ba84a482397
97426d83-1caa-48a2-8526-18395dcfb3a5
97426d83-1caa-48a2-8526-18395dcfb3a5
التدخل السريع أعمال النظافة الخدمات المقدمة اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق الدقهلية اليوم النظافة اليومية المنصورة المركبات المخلفات البلدية تجمعات القمامة تحسين البيئة حي شرق المنصورة رؤساء المراكز والمدن رفع تجمعات القمامة شرق المنصورة رفع التراكمات رفع كفاءة صيانة عمال النظافة طارق مرزوق محافظ الدقهلية مخلفات الصلبة محافظ الدقهلية مخلفات بلدية مركز بلقاس مركز أجا مخلفات البناء

مواد متعلقة

سكرتير عام الدقهلية يعقد الاجتماع الدوري للجنة الإصحاح البيئي

ضبط 30 طن مخلل بها عفن ظاهرى وديدان بـ "تمى الأمديد" في الدقهلية

تفاصيل اصابة 3 اشخاص في حادث تصادم علي طريق في الدقهلية

صحة الدقهلية تبحث استعدادات وحدة "الأحمدية" للحصول على شهادة اعتماد الجوده

محافظ الدقهلية: 2 مليار و906 مليون جنيه تم منحها لتمويل مشروعات

أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 20-11 -2024 في الدقهلية

أسعار التوابل اليوم الأربعاء 20-11 -2024 في محافظة الدقهلية

أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 20-11-2024 في الدقهلية

الأكثر قراءة

عاجل - ما هو مصير سعر الفائدة؟ البنك المركزي يستعد لاتخاذ قرار مهم في اجتماعه المقبل

عاجل - موعد اجتماع البنك المركزي القادم وتوقعات بتغييرات جذرية في السياسة النقدية

ملخص مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 (فيديو هدف مصر)

تعادل الفراعنة .. ملخص مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

عاجل - اجتماع البنك المركزي: قرارات حاسمة قادمة بشأن سعر الفائدة وتأثيرها على الأسواق

ميجيل يكشف تطورات إصابة لاعب برشلونة

أرقام الثلاثي زيزو والشحات وشوبير بعد الترشح لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا

فيلم "الهوى سلطان" يحقق أكثر من 40 مليون جنيه في أسبوعين من عرضه بالسينمات