محافظ الدقهلية: رفع 2200 طن مخلفات بلدية وناتج تطهير وتجمعات قمامة بحي شرق وأجا وبلقاس



تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الأربعاء أعمال رفع ما يزيد عن 2200 طن من المخلفات البلدية ونواتج التطهير وتجمعات القمامة ومخلفات الهدم بحي شرق المنصورة ومركزي بلقاس وأجا بمشاركة 19 معدة من خمسة مراكز على مدار يومين.

وأوضح "مرزوق "أنه تم اليوم رفع نحو 1000 طن من رشاح جديلة وترعة المنصورية بحي شرق المنصورة،و740 طن من قريتي المعصرة والستاموني بمركز بلقاس،و460 طن من قريتي نوسا البحر وكفر ابو عوض مركز أجا، وذلك في إطار العمل المستمر لرفع كافة التراكمات بمراكز ومدن المحافظة.

وأكد محافظ الدقهلية أن أعمال النظافة اليومية في كافة المراكز والمدن ورفع التراكمات تأتي في إطار خطة شاملة لتحسين البيئة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة فيما يتعلق بقطاعي البيئة والنظافة.

ومن جهته أوضح محمد حمص مدير عام الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة أن أعمال رفع تجمعات القمامة ومخلفات البناء تجري بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن لتكثيف جهود النظافة وفقا لتعليمات محافظ الدقهلية.

يذكر أن الحملة تتم بمشاركة وحدة التدخل السريع بمتابعة المهندس خالد جلال مدير إدارة المركبات والصيانة بالديوان العام، وتحت إشراف الأستاذ سامح سعد رئيس جهاز النظافة بالمحافظة.

محافظ الدقهلية: رفع 2200 طن مخلفات بلدية وناتج تطهير وتجمعات قمامة بحي شرق

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