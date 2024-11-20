إعلان الكشوف النهائية لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة الفيوم

محافظات
بوابة الفجر

أعلن الدكتور عاصم العيسوى، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع التعليم والطلاب، اليوم الأربعاء، الكشوف النهائية لانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2024 /2025.

صرح الدكتور عاصم العيسوي، أنه قد تم إعلان الكشوف النهائية، وذلك بعد الانتهاء من أعمال فحص الطعون، ليكون إجمالي عدد المتقدمين لخوض الانتخابات الطلابية، ٨١٧ طالبًا وطالبة، موضحًا أن انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة الفيوم قد بدأت اعتبارًا من يوم الخميس الموافق ١٤ / ١١/ ٢٠٢٤ بفتح باب الترشح وسحب وتقديم الاستمارات، كما تم إعلان الكشوف المبدئية للطلاب المتقدمين لخوض الانتخابات، وتم تلقي طلبات الطعون، وفحص تلك  الطعون.

جامعة الفيوم: فحص طعون انتخابات الاتحادات الطلابية

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