الكشف موعد عودة أشرف داري إلى تدريبات الأهلي

بات المغربي أشرف داري مدافع الأهلي قريبًا من العودة إلى تدريبات فريقه الجماعية في بداية ديسمبر المقبل.

وذلك، بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابة التواء في الكاحل التي تعرض لها في سبتمبر الماضي، والتي تجددت مرتين مما أطال فترة غيابه عن المباريات.

موعد عودة أشرف داري إلى تدريبات الأهلي

ويحرص الجهاز الطبي للأهلي على عدم استعجال عودة داري للمباريات، حيث منح له فترة راحة كافية وأدى برنامجًا تأهيليًا لمدة شهر كامل بعد تجدد الإصابة عقب مباراة العين الإماراتي في كأس العالم للأندية.

وسيتم تقييم حالته بعد العودة للتدريبات، لتحديد ما إذا كان سيتم الدفع به في المباريات أو تأجيل مشاركته لفترة أخرى.