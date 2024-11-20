غدا.. افتتاح المقبرة TT39 للكاتب «بوي ام رع» بالبر الغربي في الأقصر

محافظات
بوابة الفجر

تترقب محافظة الأقصر صباح غد الخميس، افتتاح مقبرة «بوي ام رع TT39»، كاتب الأعمال وحامل الأختام في الأسر الـ18، بمنطقة الخوخة بالبر الغربي، وذلك بعد الانتهاء من أعمال ترميم التي أجرتها البعثة المكسيكية والتي كانت بدأت الأعمال بها منذ 2005.

يشار إلى أنه يحضر الافتتاح سفيرة المكسيك بمصر، ليونورا رويدا، والمهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر والدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، الدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار بوزارة السياحى والآثار، وعدد من قيادات المحافظة والاثار.

كان التقى المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، بوفد من اعضاء البعثة الأثرية المكسيكية العاملة بمنطقة العساسيف غرب الأقصر، ضم كلا من الدكتورة جابرييلا اراشى، والدكتور فليكس فالديز، والدكتورة ماريا اليسيا فالديز، بحضور منسق البعثة بالأقصر أبو النجا عليان، وأعرب المحافظ عن تقديره لجهود البعثة المكسيكية فى الكشف تاريخ وحضارة الأقصر، كما استعرض معهم الخطط والمشروعات المستقبلية للمحافظة، مؤكدا تذليل أية معوقات لتيسير مهمة عمل البعثة.

 

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