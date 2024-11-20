موقف مصطفى شلبي من مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي

أفاد مصدر داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بتفاصيل موقف مصطفى شلبي من المشاركة في مباراة الفريق المقبلة أمام المصري في الدوري.

شلبي يغيب عن مواجهة المصري

وأكد المصدر، في تصريحات، أن شلبي لم يشارك في تدريب الأمس نتيجة شعوره بإجهاد عضلي، مشيرًا إلى أنه لا يعاني من أي إصابة وأنه سيكون جاهزًا للمباراة القادمة، حيث سيعود للتدريبات بشكل طبيعي.

يستعد الزمالك بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز لملاقاة المصري في الجولة الثالثة من الدوري يوم 23 نوفمبر الجاري على استاد الجيش ببرج العرب.