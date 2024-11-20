تعرف على الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا بالبورصة خلال جلسة الأربعاء

رأسمال السوق يفقد 3 مليارات جنيه ..

اختتمت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأربعاء، 20 نوفمبر 2024، بتراجع ملحوظ في معظم المؤشرات. انخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 30،587 نقطة، فيما تراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.09% مسجلًا 11،459 نقطة، ومؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.02% ليغلق عند 8،280 نقطة. أما مؤشر الشريعة الإسلامية فقد هبط بنسبة 0.21% ليصل إلى 3،157 نقطة.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا

1. حق اكتتاب شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية- النيل 1: ارتفع بنسبة 16.7% ليغلق عند 43.9 جنيه.

2. النيل للأدوية: سجل ارتفاعًا بنسبة 12% ليصل إلى 58 جنيهًا.

3. الملتقى العربي للاستثمارات: زاد بنسبة 7% ليغلق عند 2.8 جنيه.

4. العربية للمحابس: ارتفع بنسبة 5.6% ليغلق عند 4.3 جنيه.

5. لوتس للتنمية: صعد بنسبة 5.17% ليغلق عند 0.65 جنيه للسهم.





الأسهم الأكثر انخفاضًا

1. ريكاب للاستثمارات: تراجع بنسبة 6.8% ليغلق عند 7.25 جنيه.

2. بنك فيصل: انخفض بنسبة 6.66% ليصل إلى 40 جنيهًا.

3. راكتا: هبط بنسبة 4.8% ليغلق عند 19.3 جنيه للسهم.

4. الأهرام للطباعة: تراجع بنسبة 4.42% ليصل إلى 7.5 جنيه.

5. جولدن كوست السخنة للاستثمار: انخفض بنسبة 4.42% ليغلق عند 1.08 جنيه للسهم.





ملخص التداول



• رأس المال السوقي: تراجع إلى 2.238 تريليون جنيه، بفقدان 3 مليارات جنيه مقارنة بجلسة الأمس.

• اتجاه المستثمرين:

• الأجانب والعرب: سجلوا صافي شراء بقيمة 6.2 مليون و99.5 مليون جنيه على التوالي.

• المصريين: اتجهوا نحو الشراء بصافي قيمة 105 مليون جنيه.

• إجمالي التداولات: بلغ نحو 2.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 1.2 مليار ورقة مالية من خلال 94 ألف عملية.

هذا التراجع يعكس ضغط البيع في معظم الأسهم الرئيسية وسط تباين في أداء الأسواق.