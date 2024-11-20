رأسمال السوق يفقد 3 مليارات جنيه ..
تعرف على الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا بالبورصة خلال جلسة الأربعاء
اختتمت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأربعاء، 20 نوفمبر 2024، بتراجع ملحوظ في معظم المؤشرات. انخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 30،587 نقطة، فيما تراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.09% مسجلًا 11،459 نقطة، ومؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.02% ليغلق عند 8،280 نقطة. أما مؤشر الشريعة الإسلامية فقد هبط بنسبة 0.21% ليصل إلى 3،157 نقطة.
الأسهم الأكثر ارتفاعًا
1. حق اكتتاب شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية- النيل 1: ارتفع بنسبة 16.7% ليغلق عند 43.9 جنيه.
2. النيل للأدوية: سجل ارتفاعًا بنسبة 12% ليصل إلى 58 جنيهًا.
3. الملتقى العربي للاستثمارات: زاد بنسبة 7% ليغلق عند 2.8 جنيه.
4. العربية للمحابس: ارتفع بنسبة 5.6% ليغلق عند 4.3 جنيه.
5. لوتس للتنمية: صعد بنسبة 5.17% ليغلق عند 0.65 جنيه للسهم.
الأسهم الأكثر انخفاضًا
1. ريكاب للاستثمارات: تراجع بنسبة 6.8% ليغلق عند 7.25 جنيه.
2. بنك فيصل: انخفض بنسبة 6.66% ليصل إلى 40 جنيهًا.
3. راكتا: هبط بنسبة 4.8% ليغلق عند 19.3 جنيه للسهم.
4. الأهرام للطباعة: تراجع بنسبة 4.42% ليصل إلى 7.5 جنيه.
5. جولدن كوست السخنة للاستثمار: انخفض بنسبة 4.42% ليغلق عند 1.08 جنيه للسهم.
ملخص التداول
• رأس المال السوقي: تراجع إلى 2.238 تريليون جنيه، بفقدان 3 مليارات جنيه مقارنة بجلسة الأمس.
• اتجاه المستثمرين:
• الأجانب والعرب: سجلوا صافي شراء بقيمة 6.2 مليون و99.5 مليون جنيه على التوالي.
• المصريين: اتجهوا نحو الشراء بصافي قيمة 105 مليون جنيه.
• إجمالي التداولات: بلغ نحو 2.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 1.2 مليار ورقة مالية من خلال 94 ألف عملية.
هذا التراجع يعكس ضغط البيع في معظم الأسهم الرئيسية وسط تباين في أداء الأسواق.