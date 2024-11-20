عاجل.. الزمالك يحصل على باقي مستحقاته من كهربا ويغلق ملف الغرامة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن حصول النادي على مبلغ 6 ملايين و564 ألف جنيه من محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي، كجزء من تسوية غرامته المقررة لصالح النادي.

الزمالك يحصل على باقي مستحقاته من كهربا

txt

موقف مصطفى شلبي من مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي

txt

الكشف موعد عودة أشرف داري إلى تدريبات الأهلي

وكان الزمالك قد تقدم بشكوى ضد كهربا بسبب تأخره في سداد جزء من الغرامة المفروضة عليه، وأكد المصدر أن المبلغ المتبقي من الغرامة تم تسديده بالكامل، ليتم بذلك إنهاء أزمة مستحقات اللاعب.

وفي سياق آخر، يواصل فريق الزمالك استعداداته لملاقاة المصري في الجولة الثالثة من الدوري الممتاز، حيث يستأنف الفريق تدريباته غدًا الخميس على ملعب النادي.
 

مواد متعلقة

موقف مصطفى شلبي من مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي

الكشف موعد عودة أشرف داري إلى تدريبات الأهلي
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل - ما هو مصير سعر الفائدة؟ البنك المركزي يستعد لاتخاذ قرار مهم في اجتماعه المقبل

عاجل - موعد اجتماع البنك المركزي القادم وتوقعات بتغييرات جذرية في السياسة النقدية

ملخص مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 (فيديو هدف مصر)

تعادل الفراعنة .. ملخص مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

عاجل - اجتماع البنك المركزي: قرارات حاسمة قادمة بشأن سعر الفائدة وتأثيرها على الأسواق

ميجيل يكشف تطورات إصابة لاعب برشلونة

أرقام الثلاثي زيزو والشحات وشوبير بعد الترشح لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا

الأهلي يتمسك ببقاء نجم الفريق ويرفض بيعه في الانتقالات الشتوية