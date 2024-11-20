عاجل - نتيجة قرعة الحج من «الداخلية» رسميا.. ومفاجأة في أسعار السياحي 2025

شهدت محافظة القاهرة اليوم الأربعاء، 20 نوفمبر 2024، إجراء فعاليات قرعة الحج لعام 2025، والتي أُقيمت بحضور مدير أمن القاهرة وعدد من القيادات الأمنية.

وقد تم الإعلان عن فوز 3894 شخصًا بفرصة أداء مناسك الحج، من بينهم 39 فردًا من كبار السن، وستتولى وزارة الداخلية جميع الإجراءات المتعلقة بالفائزين.

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي عمليات بحث مكثفة للتعرف على أسماء الفائزين بقرعة الحج، بعد أن أغلقت بوابة التقديم عقب استقبال العديد من الطلبات عبر الموقع الرسمي لبوابة الحج والعمرة.



كيفية الاستعلام عن أسماء الفائزين بقرعة الحج في محافظة القاهرة

للاطلاع على نتائج قرعة الحج لعام 2025 بمحافظة القاهرة، يمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (من هنا).

اختيار أيقونة نتائج قرعة الحج.

إدخال البيانات المطلوبة، مثل الرقم القومي ورقم المصنع (الموجود على البطاقة الشخصية).

الضغط على زر بحث.

تظهر أسماء الفائزين وكافة التفاصيل المتعلقة بالنتائج.

كما يمكن الاطلاع على الأسماء مباشرة من هنا، بالإضافة إلى نشر النتائج في عدد من المحافظات الأخرى فور انتهاء إجراءات القرعة.



موعد إجراء قرعة الحج في باقي المحافظات

تُجرى قرعة الحج في مديريات الأمن المختلفة على مدار الأسبوع الحالي وفقًا للجدول التالي:

الأربعاء: مديريات أمن القاهرة، الشرقية، ومطروح.

الخميس: مديريات أمن الجيزة، الإسكندرية، ودمياط.

السبت: مديريات أمن البحيرة، بورسعيد، الدقهلية، المنيا، وأسوان.

الأحد: مديريات أمن كفر الشيخ، الوادي الجديد، الإسماعيلية، الغربية، وبني سويف.

الإثنين: مديريات أمن أسيوط، السويس، البحر الأحمر، الأقصر، الفيوم، والمنوفية.

الثلاثاء: مديريات أمن سوهاج، قنا، شمال سيناء، والقليوبية.

تأتي هذه الإجراءات في إطار سعي وزارة الداخلية لتوفير أفضل خدمة للمواطنين وضمان سير عملية القرعة بشفافية وعدالة.

موعد قرعة الحج السياحي 2025

وبدأت شركات السياحة اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 تلقي طلبات الحج السياحي من المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج من خلال شركات السياحة، فيما سيكون موعد إجراء القرعة العلنية الإلكترونية لاختيار الحجاج في كافة مستويات الحج السياحي وإعلان النتيجة يوم 23 ديسمبر المقبل.

أسعار الحج السياحي 2025

وفيما يلي يقدم "الفجر" أسعار الحج السياحي 2025، وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل شركات السياحة المنظمة للحج 2025:

أسعار الحج السياحي الاقتصادي 2025

سعر الحج السياحي الاقتصادي أ موسم كامل بفنادق بـ 295 ألف جنيه.

سعر الحج السياحي الاقتصادي ب موسم كامل بفنادق بـ 275 ألف جنيه.

سعر الحج السياحي الاقتصادي ج تسكين الحجاج بالمناطق المعتادة «العزيزية والنزهة والزاهر» بـ 250 ألف جنيه.

أسعار الحج السياحي بري 2025

سعر الحج السياحي البري أ موسم كامل بفنادق بـ 260 ألف جنيه.

سعر الحج السياحي البري ب موسم كامل بفنادق بـ 245 ألف جنيه.

سعر الحج السياحي البري جـ تسكين الحجاج بالمناطق المعتاد «العزيزية والنزهة والزاهر» بـ 225 ألف جنيه.

أسعار الحج السياحي الـ 5 نجوم

سعر الحج السياحي خمس نجوم أ من ساحة الحرم بـ 580 ألف جنيه.

سعر الحج السياحي خمس نجوم ب من ساحة الحرم بـ 520 ألف جنيه.

طريقة سداد مبلغ جدية للحج السياحي 2025

ويتم سداد مبلغ جدية الحجز للحج السياحي 2025 في جميع مستوياته على النحو التالي: