بأسلوب انتحال الصفة.. التحقيق مع عصابة النصب والاحتيال على المواطنين بالسلام

حوادث
النيابة العامة
النيابة العامة

قررت نيابة السلام حبس المتهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة في السلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من محامي، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول، بقيام شخصين بإيهامه بأنهما موظفين بأحد الأحياء بمحافظة القاهرة ومطالبته بمبلغ مالي نظير إنهاء تصاريح خاصة بالشقة ملكه.

وبالفحص تم تحديد وضبط مرتكبا الواقعة وتبين أنهما سائق، وعاطل، لهما معلومات جنائية، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حوادث الفجر الاحتيال على المواطنين أجهزة الأمن اتخاذ الإجراءات القانونية المتهمين بالنصب النصب والاحتيال على المواطنين
Elfagr.org

الأكثر قراءة

ملخص مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 (فيديو هدف مصر)

عاجل- الحكومة تسعى لتحويل 250 ألف سيارة تعمل بالبنزين للعمل بالغاز الطبيعى

تعادل الفراعنة .. ملخص مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

عاجل - ما هو مصير سعر الفائدة؟ البنك المركزي يستعد لاتخاذ قرار مهم في اجتماعه المقبل

عاجل - موعد اجتماع البنك المركزي القادم وتوقعات بتغييرات جذرية في السياسة النقدية

مانشستر سيتي يتوصل لاتفاق مبدئي مع جوارديولا لتجديد عقده

لاعب منتخب مصر الشباب يجري أشعة بعد إصابته في مواجهة ليبيا

«الإدارة السبب».. عصام الحضري يكشف كواليس رحيله عن الزمالك