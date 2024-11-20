كوكتيل مخدرات.. الاستماع لأقوال إمبراطور الكيف في السلام

حوادث
الاتجار بالمخدرات
الاتجار بالمخدرات

تباشر نيابة السلام تحقيقاتها مع المتهم بالاتجار بالمواد المخدرة في السلام، وأمرت بإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وتحليلها وإعداد تقرير مفصل عنها.
   
وفي التفاصيل، تم ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة أول السلام، وبحوزته (3،100 كجم لمخدر الكوكايين – عدد من  الأقراص المخدرة لعقار "إكستاسى"– مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – ميزان حساس).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


يأتي ذلك إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة.

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