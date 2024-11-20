بأسلوب الخطف.. قرار قضائي ضد عنصر إجرامي مسلح تخصص بسرقة المواطنين بالساحل

قرر قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح الساحل تجديد حبس عنصر إجرامي مسلح، تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بالساحل، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كانت الأجهزة قد تمكنت من ضبط عاطل له معلومات جنائية؛ لقيامه بسرقة حقيبة أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" بدائرة قسم شرطة الساحل بأسلوب الخطف، مستخدمًا دراجة نارية "دون لوحات معدنية"، وبحوزته فرد خرطوش وطلقة لذات العيار، ومبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية"، وشاشة، و7 هواتف محمولة، وجهاز "لاب توب" بالإضافة لحقيبتي يد بداخلهما متعلقات شخصية.

وبمواجهته اعترف بالواقعة المشار إليها، وارتكابه 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأضاف بأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات بيع المسروقات (لعميله سىء النية - له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة؛ حيث تم ضبطه).

وباستدعاء المجني عليهم، تعرفوا على المضبوطات واتهموه بسرقة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.