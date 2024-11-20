اجتماع مجلس الوزراء

مدبولي: مصر تولي اهتماما كبيرا بقطاع الصناعة

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مدبولي: مصر تولي
مدبولي: مصر تولي اهتماما كبيرا بقطاع الصناعة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الصناعة.
وأضاف "مدبولي" خلال المؤتمر الأسبوعي، اليوم الأربعاء، إنَّ الفجوة الرقمية والتكنولوجية تزايدت بين الدول في ظل حاجة الدول النامية للتمويل.


وذكر أنَّ الرئيس السيسي أكد على تجربة مصر الرائدة في التنمية البشرية من خلال مشروع حياة كريمة.

وكان مجلس الوزراء، وافق في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات، أولها الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.

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