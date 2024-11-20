تعنيف طفلة في حضانة يثير استياءً واسعًا.. التعليم: ليست تابعة لنا.. وإجراءات حاسمة من التضامن

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، فيديو تظهر فيه معلمة تقوم بتعنيف طفلة بمرحلة رياض الأطفال لعدم قدرتها على القراءة جيدا، ما أثار استياء الكثير من رواد السوشيال ميديا.

وفي ذات السياق، نفى مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن الفيديو المتداول يتبع وزارة التربية والتعليم.

وأشار المصدر، إلى أن الفيديو المتداول تابع لإحدى الحضانات الخاصة بمحافظة الغربية، وليس تابع لإحدى مدارس وزارة التربية والتعليم.

وعلى صعيدا أخر، قال مصدر بوزارة التضامن الاجتماعي، إنه تم التحقيق في الواقعة فور تداول الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي، حيث إنه تم اتخاذ كافه الاجراءات القانونية.

وأوضح المصدر، أنه تم فصل المشرفة وإغلاق الحضانة لفترة مؤقتة.

يذكر أنه فور انتشار فيديو تعنيف المعلمة للطفلة، انتشرت حالة من الاستياء بين أولياء الأمور، حيث علقت أحد أولياء الأمور قائلة:" إستحالة الطفلة تحب إنها تتعلم بعد المنظر ده، وعلقت أخرى:" لازم المعلمة دي تتحاسب حساب عسير".