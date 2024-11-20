اجتماع رئيس الوزراء

رئيس الوزراء: الفجوة الرقمية تتزايد في ظل حاجة الدول النامية للتمويل

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رئيس الوزراء: الفجوة
رئيس الوزراء: الفجوة الرقمية تتزايد في ظل حاجة الدول النامية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الفجوة الرقمية والتكنولوجية تزايدت بين الدول في ظل حاجة الدول النامية للتمويل.
وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الأسبوعي، اليوم الأربعاء، أن الرئيس السيسي أكد على تجربة مصر الرائدة في التتمية البشرية من خلال مشروع حياة كريمة.

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وكان مجلس الوزراء، وافق في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات، أولها الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.

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