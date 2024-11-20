بسبب مشاجرة.. حبس بائع بتهمة الشروع في قتل طالب بالبساتين

قررت جهات التحقيق المختصة، حبس بائع متجول بتهمة الشروع في قتـل طالب جامعي، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وطالبت بإرسال تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.

كما طالبت جهات التحقيق بالاستعلام عن حالة المجني عليه تمهيدا للاستماع إلى أقواله.

وكشفت تحقيقات النيابة بحدوث مشادة كلامية يوم الواقعة نشبت بين المتهم والمجني عليه، وتشاجرا سويًا، إثر ارتطامه به، فقام بائع آخر بالتدخل والتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض كان بحوزته بطعنات في الصدر والبطن، وسقط غارقًا في دمائه.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من أحد المستشفيات يفيد باستقباله طالبًا مقيمًا بمحافظة الجيزة، مصابًا بطعنة نافذة في البطن والصدر.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبيّن أنه “بائع متجول”، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، مصاب بجرح قطعي باليد اليسرى، وبحوزته السلاح الأبيض المُستخدم فى ارتكاب الواقعة. وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.