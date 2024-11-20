لهذا السبب.. محمود حميدة يرفض تقديم سيرته الذاتية

الفجر الفني
محمود حميدة
محمود حميدة

كشف محمود حميدة موقفه من تقديم سيرته الذاتية في عمل فني، ذلك خلال لقائه مع برنامج سينماتك، الذي يُعرض على قناة SBC السعودية.

محمود حميدة يرفض تقديم سيرته الذاتية

وقال محمود حميدة: أنا ضد تقديم السير الذاتية للشخصيات العامة في الأعمال الفنية، وبحس إن صناع الأعمال دي بيعلبوا الشخصية في صندوق، ولا يتم كشف كل تفاصيل الشخصية التي يتم تقديمها في العمل، لذلك أنا ضد تقديم عمل عن سيرتي الذاتية.

تكريم محمود حميدة في مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة

وكان قد حصل محمود حميدة على تكريم خاص من مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، حيث حصل على  جائزة الإنجاز الإبداعي، تقديرًا لمسيرته الفنية الطويلة الحافلة بالنجاحات.

أحدث أعمال محمود حميدة 

ومن ناحية اخري، ينتظر محمود حميدة عرض مسلسل موعد مع الماضي من بطولة آسر ياسين، والمقرر عرضه يوم 6 ديسمبر المقبل على منصة نتفليكس العالمية، المسلسل مكون من 8 حلقات، ومن بطولة آسر ياسين، محمود حميدة، شريف سلامة، شيرين رضا، صبا مبارك، ركين سعد، محمد ثروت، محمد  علاء جاميكا، وتامر نبيل، والعمل من تأليف محمد المصري، إخراج السدير مسعود، ومن إنتاج مجموعة كاريزما مع المنتج المنفذ محمد مشيش.

وايضا يشارك في فيلم فرقة الموت، ويجسد خلال الأحداث شخصية حكمدار أسيوط في الأربعينات، والفيلم من بطولة أحمد عز، منة شلبي، آسر ياسين، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، سماح أنور، رشدي الشامي، محمود حميدة، عصام عمر، وخالد كمال، والعمل من تأليف صلاح الجهيني، إخراج أحمد علاء الديب، وإنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب. 

اخر اعمال محمود حميدة

وكان اخر اعمال محمود حميدة هو مشاركته في بطولة فيلم مطروح مطروح، وشاركه في العمل كريم عفيفي، شيماء سيف، ليلي أحمد زاهر، سامي مغاوري، محمد السعدني، وأخرين، والعمل من تأليف محمد عز، ومن إخراج وائل إحسان.

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