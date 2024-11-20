الرئيس أكد نجاح تجربة مصر في التنمية البشرية من خلال حياة كريمة

رئيس الوزراء: الرئيس أكد نجاح تجربة مصر في التنمية البشرية من خلال حياة كريمة

أخبار مصر
مدبولي: الرئيس أكد
مدبولي: الرئيس أكد نجاح تجربة مصر في التنمية البشرية من خلال

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد نجاح تجربة مصر الرائدة في التنمية البشرية من خلال مشروع "حياة كريمة".
وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، اليوم الأربعاء، أن قمة العشرين شهدت توقيع الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره البرازيلي على اتفاق الشراكة الاستراتيجية.

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وكان مجلس الوزراء، وافق في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على قرارات عدة، أولها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.

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