السيسي جدد دعوته بشأن قدرة مصر على استضافة مركز عالمي لتجميع الحبوب

مدبولي: السيسي جدد دعوته بشأن قدرة مصر على استضافة مركز عالمي لتجميع الحبوب

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مدبولي: السيسي جدد
مدبولي: السيسي جدد دعوته بشأن قدرة مصر على استضافة مركز عالم

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي جدد دعوته بشأن قدرة مصر على استضافة مركز عالمي لتجميع وتخزي الحبوب.
وأضاف أنّ قمة العشرين شهدت توقيع الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره البرازيلي على اتفاق الشراكة الاستراتيجية.

وأضاف" مدبولي" خلال المؤتمر الأسبوعي، اليوم الأربعاء، أن الرئيس السيسي أكد على تجربة مصر الرائدة في التتمية البشرية من خلال مشروع حياة كريمة.

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وكان مجلس الوزراء، وافق في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على قرارات عدة، أولها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.

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