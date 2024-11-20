عصابة تخصصت بسرقة المواطنين في القاهرة.. وقرار قضائي ضدهم

حوادث
تجديد حبس
تجديد حبس

قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس عناصر تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين  بالقاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات. 
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن  القاهرة قد تمكنت من ضبط تشكيل عصابي مكون من عاطلين مقيمين بمحافظة القليوبية تخصص نشاطهما الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب الخطف، باستخدام دراجة نارية "دون لوحات معدنية ".
وبمواجهتهما؛ أقرا بارتكابهما 7 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط الهواتف المستولى عليها، وباستدعاء المجني عليهم، تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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