للنصب على المواطنين.. استمرار حبس المتهم بإدارة كيان وهمي في مدينة نصر

حوادث
حبس
حبس


قرر قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس متهم لإدارته كيان  تعليمى "دون ترخيص" للنصب والاحتيال على المواطنين  بالقاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.


أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "دون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى أحد المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.


عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزته (مجموعة من الشهادات الدراسية "خالية البيانات" منسوب صدورها للكيان – مطبوعات دعائية خاصة بالكيان).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حوادث الفجر 15 يوما على ذمة التحقيقات أكدت معلومات وتحريات ادارة كيان تعليمى الادارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الاحتيال على المواطنين الأموال العامة الجريمة المنظمة
Elfagr.org

الأكثر قراءة

ملخص مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 (فيديو هدف مصر)

عاجل- الحكومة تسعى لتحويل 250 ألف سيارة تعمل بالبنزين للعمل بالغاز الطبيعى

تعادل الفراعنة .. ملخص مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

عاجل - ما هو مصير سعر الفائدة؟ البنك المركزي يستعد لاتخاذ قرار مهم في اجتماعه المقبل

عاجل - موعد اجتماع البنك المركزي القادم وتوقعات بتغييرات جذرية في السياسة النقدية

مانشستر سيتي يتوصل لاتفاق مبدئي مع جوارديولا لتجديد عقده

لاعب منتخب مصر الشباب يجري أشعة بعد إصابته في مواجهة ليبيا

عاجل - موعد إعلان نتيجة قرعة الحج 2025 من وزارة الداخلية في محافظة القاهرة