للنصب على المواطنين.. استمرار حبس المتهم بإدارة كيان وهمي في مدينة نصر



قرر قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس متهم لإدارته كيان تعليمى "دون ترخيص" للنصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "دون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى أحد المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزته (مجموعة من الشهادات الدراسية "خالية البيانات" منسوب صدورها للكيان – مطبوعات دعائية خاصة بالكيان).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.