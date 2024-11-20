الحكومة تسعى لتحويل 250 ألف سيارة تعمل بالبنزين للعمل بالغاز الطبيعى

عاجل- الحكومة تسعى لتحويل 250 ألف سيارة تعمل بالبنزين للعمل بالغاز الطبيعى

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الحكومة تسعى لتحويل
الحكومة تسعى لتحويل 250 ألف سيارة تعمل بالبنزين للعمل

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، نسعى لتحويل 250 ألف سيارة تعمل بالبنزين للعمل بالغاز الطبيعي، وسيتم الإعلان قريبًا عن حوافز لتشجيع المواطنين لتحويل سياراتهم من البنزين للعمل بالغاز الطبيعي.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي فى مؤتمر صحفي، أن هناك اهتمامًا كبيرًا بتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، واستكمال ما بدأته الحكومة في هذا الملف الذي يُسهم في توفير وقود أقل تكلفة مقارنة بالوقود التقليدي، بالإضافة إلى تحقيق المستهدفات البيئية، كما أنه أكثر وفرة للمستهلكين.

وشدد على أن الدولة تركيزها الشديد على قطاع الصناعة، وتم عودة شركة النصر للسيارات للعمل، موضحا أن شركة النصر للسيارات جزء من الموروث المصرى.

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عاجل- رئيس الوزراء: البدء فى تحويل السيارات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعى

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مدبولي: السيسي جدد دعوته بشأن قدرة مصر على استضافة مركز عالمي لتجميع الحبوب

وتابع رئيس الوزراء، أن هناك جهد كبير  يتم فى قطاع صناعة السيارات، مؤكدا أن الهدف عودة مصر مركز إقليمي ودولي لصناعة السيارات.

وأوضح أن مشاركة مصر فى قمة العشرين هى المشاركة الرابعة وهذا يعكس مدى تقدير ومكانة مصر ضمن التكتلات الدولية.

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