المصري يدرس طلب لاعب الفريق لفسخ عقده بالتراضي

يتابع مسؤولو النادي المصري طلب الكاميروني فرانك إيتوجا، لاعب الفريق المعار إلى نادي سبارتاني سبورتول المولدوفي، فسخ عقده مع النادي بالتراضي.

المصري يدرس طلب إيتوجا

ويتبقى لإيتوجا موسم واحد في عقده مع المصري، حيث يحق له التوقيع لأي ناد في يناير المقبل دون مقابل.

وفي هذا السياق، يعتزم مسؤولو المصري استشارة المدير الفني علي ماهر بشأن موقف اللاعب، والذي سبق وأن تم إعارته إلى الجونة في الموسم الماضي، قبل أن ينتقل إلى سبارتاني سبورتول.

على صعيد آخر، يواصل الفريق تحت قيادة علي ماهر استعداداته لملاقاة الزمالك في الجولة الثالثة من الدوري، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل على استاد برج العرب.